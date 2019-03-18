Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине

18.03.2019 13:48

В эти дни Украина вспоминает очередную годовщину аннексии Крыма Россией. Сейчас анализируя события 5-годичной давности уместно будет напомнить, что в Крым уже заселены около полумиллиона граждан России. С России так же поступают сообщения, что в оккупированном Донбассе готовится массовая выдача российских паспортов местным жителям. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Михаил Бесараб.



Он отмечает, приоритетное право на паспорт якобы будут иметь силовики с ОРДЛО. Это будет целая государственная программа Кремля. Вполне возможно, что этой спецоперацией просто прикроют массовое предоставление «паспортов ЛДНР» сотням тысяч военных и ФСБешников из России. При этом любой «мирный план» по ОРДЛО предусматривает замену паспортов «ЛДНР» на паспорта Украины. На выходе можем получить ситуацию, когда вместе с лихорадочным возвращением оккупированных территорий в «мирный» способ, гражданство Украины получит несколько миллионов россиян с правом голоса в Украине, с привилегированным статусом потерпевших от российской оккупации. Пока это лишь предположение, но это заслуживает особого внимания.



Михаил Бесараб пишет, лично его возмущают глупые заявления политиков о том, что восстановление территориальной целостности является целью всей борьбы Украины за свою свободу. Здесь есть один важный акцент. Основной целью борьбы Украины является сохранение и укрепление украинской государственности. Восстановление территориальной целостности – это лишь одна из многих задач, которая должна служить достижению нашей основной цели. Читайте также – у Меркель «в пух и прах» разнесли Россию за аннексию Крыма.