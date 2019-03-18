«Мариуполь в огне»: жители в панике

18.03.2019 07:12

Сегодня стало известно о масштабном чрезвычайном происшествии в городе Мариуполе, где на меткомбинате «Азовсталь» произошел масштабный пожар. Как информирует replyua.net, сообщение об этом обнародовало местное издание 0629.com.ua на своей странице в «Фейсбук».



Издание отмечает, что «огонь, который видно из разных районов города, сопровождается грохотом и периодическими вспышками. Люди в соцсетях активно комментируют инцидент». В это же время Виктор Серомах, являющийся заместителем руководителя отдела по работе со СМИ и общественность госслужбы чрезвычайных ситуаций, в комментарии «Украинской правде» в полной мере опроверг, что на меткомбинате произошел пожар. Он отметил: «По состоянию на 20 часов 00 минут никакого пожара на «Метинвесте» нет. Все это просто технологический процесс».



В пресс-службе компании «Метинвест» немного позже заявили, что «зарево в небе над «Азовсталью» является следствием обычного слива шлака, но не пожара», - отмечает местное издание. В компании добавили, что в воскресенье, с 18 до 19 часов на меткомбинате «Азовсталь» проводился ежедневный слив попутных продуктов производства, то есть шлака.