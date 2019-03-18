«Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины

18.03.2019 08:45

Один из первых главарей террористической «Донецкой народной республики», гражданин страны-агрессора Российской Федерации Игорь Гиркин заявил на своей странице в социальной сети, что в Кремле готовят новые законодательные инициативы, которых с огромным нетерпением ожидают коллаборанты, которые активно помогали Москве захватить восточную часть украинского государства.



Как информирует replyua.net со ссылкой на СМИ Украины, как известно, у каждой медали есть две стороны. В частности, речь идет о том, что данные инициативы могут сработать в пользу украинского государства.



В результате сделанного Гиркиным заявления, пользователи социальной сети начали активно высказывать свои предположения по данному поводу. Сам же бывший главарь террористов Донецка Гирник-Стрелков, анонсировавший данную новость, отмечает, что Москва намерена в значительной мере упростить процедуру выдачи паспортов РФ жителям временно оккупированных территорий Востока Украины. Прежде всего, по его словам, такая возможность появиться у «чиновников» псевдореспублик. Сам Гиркин не оценивает такое событие однозначно, но предполагает, что жители Донбасса, получив такие документы, начнут массово бежать из недореспублик в Россию.