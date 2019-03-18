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Архив - Донецкая область

«Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе

18.03.2019 11:30
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«Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе

На металлургическом комбинате «Азовсталь» не было пожара, как об этом сообщали местные жители в социальных сетях. Об этом заявляет группа «Метинвест», в которую входит предприятие.

По ее данным, на заводе происходил слив шлака, который дает такое зарево.

«Зарево в небе над „Азовсталью“ — следствие обычного слива шлака, а не пожар, как об этом сообщают социальные сети. 17 марта 2019 года с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате „Азовсталь“ проводился ежедневный слив попутных продуктов производства — шлака. Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду», — заявили в «Метинвесте» в ответ на запрос «Интерфакс-Украина».

Слив шлака в указанное время производился сразу на трех участках.

«Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет», — утверждают на предприятии.

Также информацию о пожаре не подтвердила ГСЧС Украины в Донецкой области.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, Азовсталь
 
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