«Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе

18.03.2019 11:30

На металлургическом комбинате «Азовсталь» не было пожара, как об этом сообщали местные жители в социальных сетях. Об этом заявляет группа «Метинвест», в которую входит предприятие.

По ее данным, на заводе происходил слив шлака, который дает такое зарево.

«Зарево в небе над „Азовсталью“ — следствие обычного слива шлака, а не пожар, как об этом сообщают социальные сети. 17 марта 2019 года с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате „Азовсталь“ проводился ежедневный слив попутных продуктов производства — шлака. Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду», — заявили в «Метинвесте» в ответ на запрос «Интерфакс-Украина».

Слив шлака в указанное время производился сразу на трех участках.

«Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет», — утверждают на предприятии.

Также информацию о пожаре не подтвердила ГСЧС Украины в Донецкой области.

Источник: https://donpress.com