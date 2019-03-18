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На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи
В Донецкой области стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). Об этом 17 марта сообщает Правительственный портал.
Так, экстренная медицинская помощь в 2019 году получит 1 млрд грн. бюджетного финансирования. «Запланирована модернизация оперативно-диспетчерских служб во всех регионах Украины. В Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи (ЭМП)», – говорится в сообщении.
Как сообщается, теперь она будет финансироваться по такой модели: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% – за счет местных бюджетов.
«Реформа предусматривает обновление алгоритмов диспетчеризации, создание новой IT-инфраструктуры, обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад, новые автомобили и оборудование и тому подобное», – отмечается в сообщении.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, помощь, скорая помощь, медицина
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