Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ

18.03.2019 11:00

Не исключено, что из Кремля поступило указание властям фейковых республик Донбасса взять «курс на независимость». Как передает replyua.net, о вероятности такого сценария сообщил пророссийский Telegram-канал WarGonzo, который поддерживает путинских оккупантов.

Так, основным доказательством этого является тот факт, что не так давно «МИД «ДНР» представил свою новую внешнеполитическую стратегию, основные положения которой предполагают «независимый статус», в том числе, от России.

«Взятый как раз на независимость курс, скорее всего, пришел из Кремля, что свидетельствует о некоторых геополитических планах Москвы», - подчеркивается в сообщении.

Более того, упоминается, что несколько последних недель по республикам ходят слухи, что в Ростовской области в срочном порядке начинают работать специальные центры, которые будут выдавать российские паспорта жителям Донбасса по упрощенной схеме.