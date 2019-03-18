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«Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко

18.03.2019 14:55
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«Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко

Вчерашнее заявление украинского президента о планах Киева вернуть Крым вызвало истерику у оккупантов Крыма, передает replyua.net. Так, в интервью пропагандистскому каналу Russia Today местные «власти» выразили уверенность в том, что если бы на полуострове состоялся повторный референдум, жители Крыма опять поддержали бы «возвращение» Крыма в состав России.

«С моей точки зрения, господин Порошенко вообще заблудился в своей предвыборной гонке. Лучше бы он заявил, что достанет с неба луну. Крым вернулся в состав России после волеизъявления самих крымчан. Если сегодня мы проведем еще один референдум, то 99% голосов будут снова отданы за возвращение полуострова России. Крым вернулся навсегда, и этот вопрос не будет пересмотрен», – сказал «глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям» Юрий Гемпель.

В свою очередь, «первый вице-спикер крымского парламент» Ефим Фикс сказал, что Порошенко являлся свидетелем всего, что происходило в Крыму в дни начала оккупации. «Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума», – высказалась марионетка Кремля.



Теги: Донбасс, Крым, выборы президента, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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