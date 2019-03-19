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Армия РФ убивает бойцов ВСУ на Донбассе вторые сутки подряд: минометы и снайпера врага били на севере
Гибридная армия Российской Федерации применяет запрещенное вооружение на Донбассе, вторые сутки подряд убивая защитников Украины.
В течение суток 18 марта российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, террористы "ДНР" из минометов калибров 120 и 82 мм атаковали позиции Вооруженных сил Украины вблизи села Екатериновка. Также враг из снайперского и стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел массированный огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный. К несчастью, вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.
Теги: Россия, Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, ООС
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