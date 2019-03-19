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Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей придумывают новые «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе
«16 и 17 марта на блокпосте в 600 м к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) члены вооруженных формирований отказали патрулям Миссии в проезде, потребовав, чтобы сначала наблюдатели показали им план маршрута. В обоих случаях команда СММ отказалась выполнить требование, и наблюдателям разрешили проехать через блокпост только приблизительно через 45 минут и 20 минут соответственно
16 марта на блокпосте, расположенном приблизительно в 1 км к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя), вооруженный член вооруженных формирований не разрешил патрулю СММ проследовать в южном направлении в сторону н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на то, что в этом районе «ведется обстрел».
16 марта, в то время когда наблюдатели находились в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км к юго-востоку от Луганска), член вооруженных формирований сказал патрулю СММ покинуть этот район, сославшись на инструкции об ограничении доступа Миссии».
Теги: Донбасс, граница, инструкция, обстрел, ограничение, ОБСЕ, блокпост, ДНР, ЛНР, боевики
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