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Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов
19.03.2019 20:25
Стало известно о том, что на территории проведения операции Объединенных сил был сбит самодельный ударный БПЛА оккупантов.
Информацию предоставляет штаб ООС на своей станице в соцсети Facebook, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, военнослужащими Вооруженных сил Украины был уничтожен самодельный ударный БПЛА, который находился под управлением российских сепаратистов. Так, на Донецком направлении сепаратисты предприняли попытку применять самодельный ударный БПЛА для того, чтобы нанести удар по военным Объединенных сил. В ведомстве отметили, что дрону противника поставили помехи при помощи средств радиоэлектронной борьбы, а затем украинские солдаты открыли огонь, используя стрелковое оружие для ликвидации устройства.
Теги: Донбасс, ликвидация, сепаратисты, беспилотник, дрон, сбили, ВСУ, ООС
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