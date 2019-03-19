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Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ — Изварино и Успенка – вывозят с временно оккупированных территорий Донбасса в РФ неизвестные грузы в тентованных грузовиках.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе
«16 марта, осуществляя наблюдения в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Изварино, команда СММ видела, что в очереди на выезд из Украины стояли 28 автомобилей, 15 тентованных грузовиков, а также 6 пешеходов.
В тот же день, находясь в пункте пропуска на границе около н. п. Успенка (в течение примерно 1 часа, наблюдатели видели, что в Украину въехали 2 автомобиля, 2 тентованных грузовика и 1 заполненный наполовину автобус. В течение того же времени команда СММ отметила, что из Украины выехали 49 автомобилей, 40 тентованных грузовиков, а также 1 полностью заполненный автобус».
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, пешеход, граница, ОБСЕ, автомобиль, ДНР, ЛНР, пункты пропуска
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