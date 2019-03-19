ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО

19.03.2019 14:02

В Сети появилось видео подрыва огневой точки российских наемников ракетой противотанкового ракетного комплекса, которая разнесла пулеметное гнездо "ДНР" на передовой Донбасса.

Видео на своей странице в социальной сети опубликовала офицер украинской армии Анатолий Штефан, передает dialog.ua.

На опубликованных кадрах в лесополосе виден снег, а значит видео было снято несколько ранее. Точно выпущенная ракеты устремилась к позициям боевиков "ДНР", после чего разорвала их мощным взрывом. "Воины ОС блестяще уничтожили гнездо российский сексменьшинств на Донбассе. Оператор ПТРК четко завел плюшку прямо в гнездо ватрушки", - прокомментировал видео Штефан и добавил, что согласно данным разведки в результате удара два боевика погибли. При этом где, на каком именно участке фронта, произошло боевое столкновение на данный момент офицер не уточнил.