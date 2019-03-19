«Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте

19.03.2019 11:38

Состояние рекламных щитов в «ДНР» также отображает экономические проблемы в «республике». Очередей на рекламные площади нет. Даже несмотря на дешевизну услуг.

В Донецке рынок уличной рекламы более оживленный, нежели в иных городах. Как рассказали «Донецким новостям» жители города, наиболее заполнены площади в центре Донецка – примерно 80% занимают проявления торговых марок, местных операторов связи («Феникс», «Комтел»), провайдеров, бутиков, ресторанов и пр. Но стоит отъехать от центральной части – щиты заполнены торговой рекламой где-то на 30%, остальные – либо заклеены бумагой, либо несколько лет уже стоят «обшарпанными» и заржавевшими. И это при том, что к 2017 году в Донецке было срезано более 600 конструкций, а к нынешнему времени и того больше.

Для маскировки удручающего вида часть площадок заклеивают пропагандой или «республиканской» социальной рекламой. Примечательно, что такие баннеры могут висеть годами. И «администрацию» не смущает, что содержание бордов часто не соотносится с действительностью. Главное, чтобы хоть что-то висело.

Среди этого направления выделяются различного рода поздравления. Так, сейчас, в марте, на улицах Донецка уже привычно постоянно натыкаться на растяжки и баннеры «С Новым годом и Рождеством», с Днем освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков (отмечается 8 сентября), с Днем шахтера и Днем города (последние суббота и воскресение августа), а плакаты относительно «референдума» 11 мая вообще висят по несколько лет. Кстати, на растяжках «С Новым годом...» сам год не указан – в связи с экономией регулярно вывешивают одни и те же баннеры.

Ежегодно календарь «ДНР» пополняют новыми профессиональными праздниками. И об этом тоже вещают с рекламных щитов. Например, в марте все еще можно узнать, что «день спасателя ДНР» отмечают 27 декабря, а 10 февраля – «день дипломатического работника ДНР». А «МЧС ДНР» напоминает, что 23 марта нужно праздновать «день работника гидрометеорологической службы».

Еще один способ перекрыть пустующие щиты – пропагандистские борды. Среди них: цитаты прежнего «главы ДНР» Александра Захарченко (данные плакаты вешали еще до августа 2018 года, т.е. до его ликвидации), напоминания о «Гиви» – взорванном командире незаконного вооруженного формирования «Сомали», реклама «министерств» или просто «республиканская» символика.

Сейчас «из свеженького» – поздравления с 8 Марта и 23 февраля. Но то, что эти борды будут висеть и в июне, и в июле (пока окончательно не истреплются), дончане даже не сомневаются.

«Я понимаю, что сейчас билборды – не главная тема. Но это внешний вид города. "С Новым годом" у нас вдоль всей улицы Артема – центральной улицы города! Свернешь на бульвар Шевченко или проспект Ильича – и здесь "С Новым…". И когда смотришь на все это – становится горько за Донецк. Это, конечно, уже не тот город, который был до 2014-го. В нем нет того лоска, чувства вкуса, элитности. Ну, кто "правит", такой здесь и "вкус". В общем, даже в ситуации с бордами уже явно, что Донецк превратили в глубоко провинциальный городок. Увы», – прокомментировала «Донецким новостям» дончанка Ирина.

«Ну, нет у вас денег перевешивать, переклеивать, перекрашивать – так сделайте какой-то нейтральный вариант на все случаи жизни. Например, типа "С праздником!". Но не позорьтесь так, и город не позорьте, что у нас и в июне, и в октябре, и через год, и через два – сплошные "11 мая"», – возмущается Виктор.