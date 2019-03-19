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Архив - Донецкая область

Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов

19.03.2019 11:20
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Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов

Незаконные вооруженные бандофрмировани "Л/ДНР" понесли существенные санитарные и летальные потери на Донбассе, а также оставили в бою много техники.

Всего за сутки 18 марта пророссийские боевики "Л/ДНР" три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, все время применяя запрещенное оружие по минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".

Известно, что враг атаковал ВСУ из минометов калибров 120 и 82 мм. Пресс-центр Операции Объединенных сил уверяет, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа украинских военнослужащих. Согласно данным разведки, два оккупанта РФ были ликвидированы и двое ранены. Также удалось уничтожить две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.



Теги: Донбасс, ликвидация, гибель, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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