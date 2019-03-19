- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- Армия РФ убивает бойцов ВСУ на Донбассе вторые сутки подряд: минометы и снайпера врага били на севере09:58
На 3 часа дольше: В «ДНР» рассказали, чем работа их пунктов пропуска отличается от украинских КПВВ
Загруженность контрольно-пропускных пунктов «ДНР» на линии соприкосновения на Донбассе существенно выше, чем на пунктах пропуска с Россией. Об этом в интервью местной газете рассказал глава «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих, пишут Донецкие новости.
Он утверждает, что в осенне-зимний период из-за разницы в 1 час между киевским и московским временем (по которому живет «республика») КПП «ДНР» работают до 2-3 часов дольше, чем украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).
«Украиной разработан временной норматив открытия и закрытия пунктов пропуска: с 08:00 до 19:00. Соответственно, мы вынуждены привязываться к их графику. Пропуск на выезд мы начинаем на полчаса-час раньше, чем открываются украинские пункты, чтобы люди смогли, пройдя "серую" зону, подойти к контролю вовремя. На въезд мы работаем до последнего гражданина», – сказал Рыжих.
Он добавил, что на выезд в вечернее время норматив ужесточен: если украинские КПВВ закрываются в 19:00, то в 18:30 на КПП «ДНР» людей на выезд из «республики» уже не пускают.
«Таким образом, у них смена – 11 часов, у нас – на два-три часа больше. Поэтому нагрузка на наш личный состав на порядок выше», – считает глава «пограничной службы ДНР».
Тут же Рыжих пожаловался, что на «республиканских» КПП не хватает сотрудников. «Знаете, кадровый голод существовал всегда. А сейчас эта проблема стоит особо остро... Я говорил и еще повторю, какой бы ни была инфраструктура на пунктах пропуска, но если там не будет личного состава, этот пункт будет мертвым», – дополнил он.
Рыжих также констатировал, что нагрузка на «границу» между «ДНР» и Россией ниже, чем на линию соприкосновения на Донбассе. Тем не менее, и здесь есть проблемы с очередями. «На пункты пропуска с Российской Федерацией нагрузка зависит от сезона или праздничных дней. В весенне-летний, курортный сезон, пассажиропоток в направлении России, конечно, увеличивается», – уточнил он.
Также «пограничник» посетовал, что жители для переезда в Россию предпочитают КПП «Успенка», в результате чего именно здесь отмечаются основные очереди и проблемы. «Многие почему-то забывают, что кроме международного пункта пропуска "Успенка", работают "Мариновка" и "Новоазовск". Именно на пункте пропуска "Успенка" отмечается наибольшая загруженность. Зачастую в такой ситуации отправляясь на "Успенку", люди, пусть и выигрывают в расстоянии, но проигрывают во времени, тратя его на простой в очереди. Отсюда мы снова сталкиваемся с жалобами на наших военнослужащих, которые якобы медленно делают свою работу. Но ведь они такие же люди, как и все остальные, точно также физически устают из-за большой нагрузки», – сказал он.
Рыжих также заверил, что для оформления пропуска действуют единые нормативы как для КПП на линии соприкосновения, так и для пунктов пропуска в Россию. «Существует единый норматив по пересечению будь то границы с Россией, будь то линии соприкосновения с Украиной. Для оформления одного лица уходит от полутора до двух минут, в зависимости от того первый раз он пересекает границу или нет. Соответственно, если гражданин пересекал границу неоднократно, процедура проходит быстрее. Кроме этого, уходит время на досмотр транспортного средства», – продолжил он.
Также «пограничники ДНР» фиксируют случаи незаконного пересечения их «границы». «Были попытки пересечь и линию соприкосновения, и границу с Россией. Причем случалось и такое, что нарушитель пытался пройти не просто в обход пункта пропуска, а непосредственно саму линию границы. Такие попытки пресекаются, нарушители привлечены и к административной, и к уголовной ответственности», – резюмировал Рыжих.
Теги: Донбасс, работа, ДНР, пункт пропуска, КПВВ
- У жителей Донбасса будет меньше времени на пересечение КПВВ
- Военное положение: в Донецкой области стало на один блокпост больше
- В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- На линии разграничения задержаны оккупационные "документы"
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- В России признались, какое тяжелое оружие перебросили в Крым после "ошибки" с "Искандер-М" и Ту-22М314:58
- Боевики «ЛНР» минируют окраины Луганска14:39
- Когда закончится война в Донбассе: Украинский астролог составил прогноз14:21
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО14:02
- В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга13:44
- Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу13:19
- Путин рассказал, что Россия хотела доказать всему миру оккупацией Крыма13:01
- Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО 12:45
- Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины12:40
- Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»12:21
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"