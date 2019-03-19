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Не приняли на работу: В «ДНР» мужчина угрожал взорвать больницу
19.03.2019 13:19
В неподконтрольной украинским властям Ждановке (Донецкая обл.) местный житель угрожал взорвать больницу. Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР», пишут Донецкие новости.
«В воскресенье мужчина пришел в ЦГБ Ждановки с целью трудоустройства. Медработники сказали горожанину прийти в понедельник, в ответ на это злоумышленник достал из кармана предмет, внешне похожий на гранату, и стал угрожать взорвать сотрудников учреждения, если его не примут на работу», – говорится в сообщении.
«Медицинские работники вызвали правоохранителей, которые задержали 58-летнего злоумышленника. Как было установлено, предметом угроз являлся муляж гранаты», – заявили в «МВД ДНР».
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Теги: Донбасс, угроза, граната, больница, ДНР
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