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Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"

19.03.2019 18:02
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Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"

Обсуждения в Совете Безопасности ООН вопроса введения миссии миротворцев на захваченный Донбасс состоятся после президентских выборов в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры о введении миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс возобновятся после выборов, передает "Диалог.UA".

"Сразу же после выборов президента, когда Путин вынужден будет обеспечить восстановление переговоров о реализации минских договоренностей и возобновлении переговоров о восстановлении суверенитета Украины в Крыму, перейти для обсуждения в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопроса введения миссии миротворцев в соответствии со стандартами ООН", - констатировал глава государства.

По словам Порошенко, к текущему моменту большинство стран-членов ООН активно поддерживают соответствующую инициативу Киева. "Они готовы вводить миротворческую миссию как необходимый составной компонент пакета безопасности для имплементации "Минска"", - подчеркнул лидер Украины.



Теги: Донбасс, Путин, ООН, выборы президента, Порошенко, миротворцы, Минские договоренности
 
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