Пушилин дал прогноз по мирному урегулированию конфликта на Донбассе

19.03.2019 21:19

Мирное урегулирование на Донбассе займет 10−15 лет.

Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com.

Так, комментируя ситуацию с невыполнением Минских договоренностей, он отметил:

«Я могу высказать свою позицию. Глядя, как выполняются Минские соглашения, глядя на эту сложную ситуацию в плане разрешения конфликта, то выполнение по реальным срокам может растянуться на 10−15 лет».