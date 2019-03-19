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Штраф с несколькими нулями: В «ДНР» комплексно проверят местный бизнес
В «министерстве доходов и сборов ДНР» планируют комплексные проверки кассовых аппаратов и наличности, находящейся в торговой точке или в офисе. Об этом сегодня, 19 марта, в социальных сетях пишет житель неподконтрольного украинской власти Донецка Александр Болотин, пишут Донецкие новости.
«На всякий случай, кто не знает, в целях стимулирования экономики ДНР миндох запускает комплексные проверки кассовых аппаратов и наличности, находящейся в торгточке, офисе. Если сумма не сойдется, то алес капут! Вы заплатите праздничный Весенний штраф в несколько нулей! От себя скажу, что "акцию" миндоха считаю идиотской! Я могу понять такую строгость в госконторах, но какого они к коммерсу лезут», – написал он.
Некоторые дончане возмущены такой ситуацией. «Это все равно, что в карман залезть средь бела дня ... По закону или при законе», – пишет Любовь.
Но есть и такие, которые считают, что бизнес необходимо контролировать. «Все правильно делают. Любые неучтенные деньги в кассе предприятия – свидетельство черного оборота наличности, а ее следует строго пресекать», – пишет Борис.
Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной территории Донецкой области в пунктах приема металлолома повысили цены на сданное вторсырье.
Теги: Донбасс, бизнес, штраф, ДНР, проверки
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