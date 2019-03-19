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Архив - Донецкая область

Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»

19.03.2019 12:21
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Учителей ОРДЛО заставляют собирать подписи против «фальшивых выборов»

Учителям, работающим на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области, разослали телефонограммы с указанием графика сбора подписей под петицией против «фальшивых выборов» — так местные «власти» называют выборы президента Украины.

Об этом DonPress сообщили сами учителя.

Телефонограмму прислало «общественное движение» «Донецкая республика». Руководство школ «просят» организовать голосование подчиненных под петицией. При этом указано количество людей, которые обязаны проголосовать в определенное время.

«15.03.2019 с 9:00 до 15:00 в количестве 30 человек. 17.03.2019 в течение суток в количестве 50 человек», — говорится, в частности, в одной из телефонограмм.

Количество проголосовавших вписано от руки. Возможно, в разных школах оно разнится.

«Обращаю ваше внимание на строгое соблюдение времени и даты голосования», — также говорится в сообщении.

Такое требование вызвано тем, что «инициаторы» петиции хотят создать видимость естественного голосования.

По Макеевке телефонограмму разослал секретарь местного «движения» В.В. Харлашка.



Теги: Донбасс, учитель, Донецкая область, люди, голосование, выборы президента, школы, петиция, ОРДЛО
 
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