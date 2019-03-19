Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ

19.03.2019 10:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ

Украинские военнослужащие точным ударом уничтожили еще одну позицию подразделений НВФ на Донбассе.

Об этом сообщил украинский военный Александр Гром на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Боец ВСУ опубликовал соответствующее видео и отметил, что выстрел был произведен из ПТРК. Гром отметил:

«Воины Объединенных Сил молниеносно уничтожили гнездо представителей НВФ на Донбассе. Оператор ПТРК четко „завел“ плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два члена НВФ пополнили ряды 200 бригады».



Теги: Донбасс, выстрел, обстрел, потери, ВСУ, соцсети, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх