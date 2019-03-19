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Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"
"Партия регионов" во время избирательных кампаний провозглашала одной из основных своих ценностей стабильность. И вот в оккупированном Донецке она воцарилась. Правда, дончане этому вряд ли рады.
Как пишет житель Донецка, блогер Фашик Донецкий, "стабильность" оккупированного города – это стабильность разрухи, нищеты, ужаса, бесправия и стабильность отсутствия каких бы то ни было перспектив, передает "Диалог.UA".
В городе стабильно приходит в упадок все, что может приходить в упадок. Стабильно простаивает железнодорожный вокзал с соответствующими последствиями потери Донецком статуса одного из крупнейших транспортных узлов Украины. Город стабильно превращается в гетто, где улицы "вымирают" после 20 часов. Люди стабильно разочаровываются в "русском мире" и пытаются "переобуваться в воздухе": утверждают, что "и не особенно-то хотелось независимости Донбасса". "Стабильно хочется закрыть глаза и не видеть все это вокруг. Стабильно хочется хоть раз в неделю накидаться, ибо смотреть на эту пародию порядком осточертело за 5 лет. Стабильно бездомные собаки лают на орков, ибо те с**тся как в гражданке, так и в камуфляже. Стабильно тихо на жд, ибо от поездов асвабадили всякие рюцке. Стабильно проблематично уехать домой общественным транспортом после 8 вечера по местному времени. Стабильно каждый день ты заносишь в свой маааленький черный список еще одну с**у, к которой ты полюбому зайдешь с топором и скажешь "драсьте, я не Санта. Вешайся", - рассказывает дончанин. Ненависть сохраняющих адекватность дончан к оккупантам тоже стабильна. Как и отвращение к "оркам". А еще в оккупированном городе стабильно умирают люди. Поскольку тотальная нищета и хорошее медицинское обслуживание несовместимы по определению. Да и многим больным не очень-то хочется бороться за жизнь в условиях стабильного "дня сурка". "Стабильно твой распорядок дня такой: с утра на работу, с работы в магаз и домой. Незачем шляться вечером по улице, а то еще диверсантом станешь. Стабильно чувствуется напряжение людей, нервы у всех ни к черту. Часто люди взрываются по малейшему поводу и орут друг на друга таким матом, что строители бы в очередь записывались, лишь бы узнать такие эпитеты и фразеологические обороты", - добавляет блогер. "Стабильно чувствуется усталость от людей, от ваты и коллаборантов. Радует лишь то, что большинство поняли, кто победит в этой войне и что рф их использовала. Стабильно слышно истории от тех, кто ездили в рф на заработки и как их кинули кацапы", - рассказывает Фашик Донецкий. В городе стабильно пропадают молодые девушки, и местных "правоохранителей" это стабильно не интересует. Почему? А разве неясно? Людям стабильнее не хватает на нормальную жизнь их нищенских заработков. И такая жизнь стабильно надоела. И от такой стабильность хочется выть. А другой стабильности "русского мира" нет по определению. "Стабильно все происходящее вокруг можно озвучить простым словом — ос*****дело. Короче, все стабильно в оккупированном рф Донецке. Завидуйте молча", - резюмирует свой рассказ Фашик Донецкий.
Теги: Донецк, Донбасс, война, смертность, нищета, железнодорожный вокзал, оккупация, стабильность, разруха, РФ
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