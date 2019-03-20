Марьинка попала под минометный обстрел

20.03.2019 21:20

Город Марьинка Донецкой области попала под минометный огонь. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили три жилых дома, сообщают в Нацполиции Донетчины.

По информации правоохранителей, с начала года это один из самых мощных обстрелов. Он начался 17 марта около в 18:00 и длился приблизительно час.

«Всего повреждено 3 дома по улице Москалевского. Осколками посекло окна, фасады домов, сельскохозяйственных помещений, гаражей и даже транспортные средства. Полицейские изъяли остатки мин, которые попали во двор», — сообщили в полиции и добавили, что сегодня, 20 марта, был также изъят хвостовик от мины 82 калибра, о котором сообщил 35-летний местный житель.

К счастью, в результате этого обстрела никто не пострадал. Полицейские следственно-оперативной группы Марьинского отделения полиции продолжают патрулирование в усиленном режиме, так как опасность обстрелов сохраняется.

Факт этого обстрела квалифицирован по статье 258 УК Украины «Террористический акт».

Источник: https://donpress.com