На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно

20.03.2019 16:07

Стало известно о том, что украинский патриот и блогер с оккупированных территорий Necro Mancer‏ добавил в свой список очередного погибшего террориста, который воевал на Донбассе.

Информацию передает "Диалог.UA". Как сообщается, погибшим боевиком является Сергей Довбня. Ему было 32 года. Он служил в пятой бригаде первого армейского корпуса "ДНР" "Кальмиус". Погиб в понедельник, 18 марта. Что касается обстоятельств смерти, то детали уточняются.





Данные о гибели террориста "ДНР" взяты из некрологов от сторонников "русского мира" в соцсетях. Также известно, что Сергей Довбня был в базе "Миротворца" в качестве участника незаконных вооруженных формирований. Ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" заявили о переходе солдата ВСУ на их сторону.



Источник: www.dialog.ua