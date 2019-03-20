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Террористы "ЛНР" отдали Украине 60 осужденных
Сегодня, 20 марта, украинской стороне передали 60 заключенных, отбывавших наказание в колониях Луганской области, которые находятся под контролем российских оккупантов.
Информацию предоставляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".
По ее словам, в городе Счастье Украине передали шесть десятков заключенных, которые находились в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области.
Данные лица продолжат отбывать наказание в Украине. Также Людмила Денисова напомнила, что в феврале в Украину доставили 33 осужденных, а в декабре 2018 года – еще 42.
В сообщении говорится о том, что на протяжении трех месяцев им удалось переместить с неподконтрольной территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых освобождены, принимая во внимание окончание срока отбывания наказания.
"Четверо из 60-ти, в том числе женщина, находились более девяти лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда, то есть их вина не была доказана в законном порядке. Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд", - заявила омбудсмен.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, осужденный, ЛНР, террористы
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