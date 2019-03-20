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В «ДНР» хотят запустить автобус от блокпостов до КПВВ Украины
«Глава ДНР» Денис Пушилин сегодня, 20 марта, обсудил с «министром транспорта» Дмитрием Подлипановым вопросы по работе перевозчиков, осуществляющих рейсы через КПП на линии разграничения. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.
Поводом для обсуждения стали жалобы населения, в частности на несоблюдение графика движения пассажирских автобусов, работу нелегальных перевозчиков. «Сегодня требуют незамедлительного решения вопросы, связанные с действиями перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на территорию контрольных пунктов въезда-выезда и в "серую зону"», – сказал Пушилин.
Он дал «министру» ряд поручений: ввести контроль за соблюдением перевозчиками графика, в недельный срок вынести предложения по внесению «законодательных» норм для урегулирования ситуации с нелегалами, проанализировать возможность запуска автобуса между блокпостами «ДНР» и Украины, усилить работу контролеров на маршрутах, активизировать работу «горячей линии министерства» для оперативного реагирования на жалобы.
Подлипанов пообещал, что в течение двух-трех недель ситуация с графиком «должна выровняться», перевозчикам были даны соответствующие рекомендации.
Жители неподконтрольной украинской власти территории нервно отреагировали на планируемой нововведение, ожидая ухудшения ситуации на блокпостах:
- Вано: «Все. Капец котенку. С автомобильными очередями стало отлично вообще, пора и за пеших браться»;
- Татьяна: «Помнится, были обещания, что скоро все изменится на блокпостах. По ходу эти изменения и произошли. Выехать совсем сложно стало»;
- Максим: «Потому что не нажрутся гомосексуалисты никак … их бы расстрелять за коррупцию и саботаж по законам военного времени, но это розовые мечты. Стыдно, когда "укры" над нами ржут, мол, ради чего вы это все?…»;
- Вячеслав: «Кто за то... чтоб организовать пикет? Возле ога с требованием наладить работу кпвв»; Шура: «И простоите вы там минут 10, а потом приедет МВД (или даже МГБ) и объяснит вам, что тут стоять нельзя и вообще холодно и сыро, и чтоб не заболеть, вам надо домой идти)»;
- Максим: «Или пойдемте, мы вас в теплое место проведем»;
- Алекс: «Пикеты, флешмобы, майданы ... Не поможет.
- Шура: «Или даже окопы покопать. … Помочь улучшить физическую форму...»;
- Сергей: «Впечатление, что они не хотят, чтобы мы туда ездили, и все для этого делают».
Ранее сообщалось, что житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов 19 марта побывал на КПП «ДНР» и рассказал об огромніх очередях.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, блокпост, ДНР, КПВВ
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