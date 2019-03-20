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В «ДНР» повсеместно завоют сирены
20.03.2019 08:01
Квартальная проверка систем централизованного оповещения населения состоится в четверг, 21 марта. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.
«В четверг, 21 марта, на территории Донецкой народной республики запланировано проведение комплексной квартальной проверки системы централизованного оповещения населения с включением электросирен, отбором радиотрансляционной сети», – сказано в сообщении.
Напоминается, что комплексная годовая проверка с включением электросирен проходила в «ДНР» 15 ноября 2018 года.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, сирена, ДНР
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