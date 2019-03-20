Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» повсеместно завоют сирены

20.03.2019 08:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» повсеместно завоют сирены

Квартальная проверка систем централизованного оповещения населения состоится в четверг, 21 марта. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«В четверг, 21 марта, на территории Донецкой народной республики запланировано проведение комплексной квартальной проверки системы централизованного оповещения населения с включением электросирен, отбором радиотрансляционной сети», – сказано в сообщении.

Напоминается, что комплексная годовая проверка с включением электросирен проходила в «ДНР» 15 ноября 2018 года.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, сирена, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх