В «ДНР» повсеместно завоют сирены

20.03.2019 08:01

Квартальная проверка систем централизованного оповещения населения состоится в четверг, 21 марта. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«В четверг, 21 марта, на территории Донецкой народной республики запланировано проведение комплексной квартальной проверки системы централизованного оповещения населения с включением электросирен, отбором радиотрансляционной сети», – сказано в сообщении.

Напоминается, что комплексная годовая проверка с включением электросирен проходила в «ДНР» 15 ноября 2018 года.

Источник: https://dnews.dn.ua