В Донецке горит шахта

20.03.2019 18:45

В неподконтрольном Донецке произошел пожар на недействующей шахте в Куйбышевском районе. Об этом сообщают местные жители в соцсети ВКонтакте.

По словам дончан, это уже не первый пожар на шахте Куйбышевской в микрорайоне Азотный. Последний произошел весной прошлого года, тогда горело административное здание. Шахта не работает с 2008 года. Она была закрыта, якобы, также после пожара.

По этому поводу пользователи пишут: «Опять?», «Какой уже раз она горит?», «Ну, как всегда…»

Официальной информации по факту пожара пока нет. О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

Источник: https://donpress.com