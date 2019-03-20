В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»

20.03.2019 10:30

«Власти» временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обязали учителей местных школ начать подготовку к «военно-патриотическим соревновниям». Об этом говорится в телефонограммах, которые разослали по учебным заведениям от местного «министерства спорта», сообщают DonPress учителя из Донецка и Макеевки.

«Военно-патриотические соревнования» «Будущий воин» будут посвящены начальной военной и медико-санитарной подготовке. Также предполагаются соревнования по оенно-прикладному семиборью.

Отборочный этап «соревнований» пройдет в марте-апреле текущего года. Второй этап — военно-полевые сборы — пройдет 17−19 мая в Донецке.

К «соревнованиям» привлекают детей в возрасте 12−17 лет.

Источник: https://donpress.com