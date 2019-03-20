В «ЛНР» пожаловались на масштабные потери

20.03.2019 18:30

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на объявленное «перемирие», продолжает накаляться. Ранее мы уже сообщали, что пророссийские террористы всячески нарушают договоренности представителей ТКГ, обстреливая позиции украинских защитников.

Как информирует replyua.net со ссылкой на украинские средства массовой информации, известный блогер под ником Necro Mancer сообщил на своей странице в «Твиттер», что во время боев между подразделениями украинской армии и террористами «Луганской народной республики», как минимум два террориста были ликвидированы, а еще два получили ранения. Автор поста отмечает, что бойцы Вооруженных сил Украины накрыли позиции боевиков из минометов калибра 88 и 120-миллиметров. Также боевикам досталось в ответ из ПТУР, СПГ, БМП, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра.

Примечательно, что потери в рядах российских наемников также подтвердили и информационные службы боевиков, сообщая, что кровавые бои прошли в районе населенных пунктов Калиново-Борщеваток, Молодежное, Логвиново, Желобок, Сокольники, а также Золотое-5. По словам блогеров из Украины, этот случай является едва не первым, когда террористы признали боевые потери.