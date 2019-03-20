В Мариуполе загорелась переполненная людьми маршрутка

20.03.2019 17:20

Автобус «Богдан», курсирующий по маршруту №108 в Мариуполе, загорелся на ходу – салон мгновенно начал наполняться дымом. Об этом журналисту MRPL.CITY рассказала очевидец происшествия.

Мариупольцам, которые более получаса ожидали на остановке маршрутку №108, так и не суждено было доехать до пункта назначения: пассажиров высадили на полпути из-за опасной технической неисправности.

Читайте по теме: Маршруткам на мариупольских дорогах быть, несмотря на петицию

«Сорок минут не было автобуса. На улице Ровной, конечной, салон был уже битком, некоторые люди остались на остановках, ибо не влезли. Приехал и на ходу загорелся: пламени не было, но в салон пошел дым. На остановке «проспект Никопольский» нас попросили на выход. Деньги за проезд пассажирам кондуктор, правда, вернул», - рассказывает пассажир автобуса Наталья Петрова.

Кондуктор пояснил пассажирам ситуацию с долгим ожиданием транспорта. Как оказалось, предыдущий автобус маршрута №108 также сошел с рейса из-за поломки.

Источник: https://mrpl.city