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В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение
20.03.2019 16:25
Во временно неконтролируемом пункте пропуска в районе н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Пребывая в пункте пропуска на границе возле н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели не зафиксировали пассажиро-транспортного потока ни в одном направлении. Через пять минут член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район».
Теги: Россия, Донбасс, движение, граница, пункт пропуска
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