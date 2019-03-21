Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта

21.03.2019 17:00

На неподконтрольной территории Луганщины представители местной «власти» распространяют информацию, что 30 и 31 марта КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт. Об этом в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Эта информация, скорее всего, распространяется для того, чтобы граждане не смогли принять участие в выборах президента Украины. По ее словам, слухи о закрытии пункта пропуска возмутили людей, так как «Станица Луганская» единственный КПВВ в Луганской области.

«Пообщалась с людьми, которые пересекают линию разграничения через огромные очереди. Они заверили, что на оккупированных территориях распространяют информацию о прекращении работы КПВВ 30 и 31 марта, — написала Денисова. — Скопление людей обусловлено еще и тем, что такой пункт в Луганской области один. Все возмущены таким отношением к себе».

Омбудсмен рассказала гражданам, что украинская сторона готова в любой момент открыть еще один КПВВ — «Золотое», где есть также возможность для пересечения линии разграничения на авто. Украинские пограничники находятся в ежедневной готовности к пропуску людей, однако члены НВФ блокируют работу КПВВ.

Кроме того, Денисова отметила, что жители неподконтрольных территорий не знают, каким образом могут реализовать свое право на участие в выборах.

«По информации Станично-Луганской районной государственной администрации в Станице Луганской зарегистрировано 18 000 ВПЛ, из них живут [в Станице Луганской] около тысячи. Из этой тысячи только 200 человек зарегистрировались, чтобы воспользоваться своим правом и проголосовать на очередных президентских выборах», — сказано в публикации.

Источник: https://donpress.com