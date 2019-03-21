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Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия

21.03.2019 07:30
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Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия

Вчера, двадцатого марта текущего года на Востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил в результате активизации террористов были ранены три украинских защитника. 

Как передает replyua.net, в сводке пресс-центра штаба ООС говорится, что на протяжении суток боевики семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Из низ пять раз осуществлялись обстрелы из запрещенного соглашениями, достигнутыми в Минске, оружия. Всего в сторону украинских защитников было выпущено 39 мин.

В сообщении также отмечается: «Украинские защитники, которые активно обстреливались боевиками, ответили огнем из штатного вооружения. В настоящее время потери уточняются. В общем ситуация в зоне ООС находится под полным контролем украинских военных». Ранее сегодня мы уже сообщали о трех обстрелах со стороны террористов позиций сил ВСУ.



Теги: Донбасс, война, ВСУ, обстрелы
 
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