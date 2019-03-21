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Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности

21.03.2019 07:47
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Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности

Порошенко нанес очередной мощный санкционный удар по стране-агрессору за преступления на украинской территории.

Глава государства ввел в действие решение СНБО и подписал указ о персональных санкциях против россиян, которые участвовали в преступлениях страны-оккупанта на Донбассе и в Крыму, передает "Диалог.UA".

Под санкционный удар угодили 294 юридических и 848 физических лиц.

В отношении участников агрессии России на территории Украины ввели экономические и другие ограничительные меры. Россиян наказали за строительство Крымского моста, нападение на моряков ВМС Украины и захват судов, организацию и проведение фейковых выборов в ОРДЛО и Крыму и незаконное пересечение границ аннексированного полуострова. Ранее санкциями по России за нападение на украинские суда в Черном море ударила Канада.



Теги: Донбасс, Крым, Керчь, ДНР, ЛНР, Порошенко
 
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