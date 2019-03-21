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РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков

21.03.2019 10:30
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РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о новых нарушениях режима тишины на оккупированном Донбассе гибридной армией России.

За минувшие сутки, 20 март, российские боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA" Из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в районе населенного пункта Новолуганское и у села Старый Айдар.

От ударов из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов пострадали позиции ВСУ в районе села Екатериновка.

Ни один обстрел оккупантов РФ не остался без адекватного ответа Вооруженных сил Украины.

Согласно  данным разведки, два боевика были ликвидированы и пятеро ранены. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль сепаратистов.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Российская Федерация, ДНР, ЛНР
 
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