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Архив - Донецкая область

В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы

21.03.2019 13:46
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В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы

Сегодня утром под обстрел попала расположенная в Петровском районе неподконтрольного Украине Донецка школа № 116, в результате чего зафиксированы повреждения здания учреждения. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Директор школы Ирина Сташевская отметила:

«Сегодня где-то в 8:00 — 8:10, когда прозвенел звонок на урок, и дети разошлись по кабинетам, начало сильно греметь. Мы сразу же эвакуировали детей в безопасные места. Всего в школе в это время находились порядка 100 детей. Потом к нам приехали сотрудники МЧС и проверили территорию, они обнаружили под окном школы снаряд».

В самом здании были зафиксированы повреждения кровли и стены. Учебный процесс приостановлен, а учащиеся после эвакуации отправлены по домам. Информации о пострадавших нет.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, дети, школа, эвакуация, обстрел
 
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