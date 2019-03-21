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Архив - Донецкая область

В Украине продолжаются проверки пенсионеров из ОРДЛО по спискам «Аркан»

21.03.2019 17:48
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В Украине продолжаются проверки пенсионеров из ОРДЛО по спискам «Аркан»

Пенсионеров-переселенцев не прекращают проверять по спискам «Аркан».

Об этом сообщила правозащитница Дарина Толкач.

«Было очень важное судебное решение, которое фактически отменило действие Постановления № 365 в контексте пенсионного обеспечения — привязку к проверкам ВПЛ. Таким образом, с момента прекращения действия Постановления № 365 возник вопрос, какой же механизм заменит его. С момента принятия данного судебного решения Министерство социальной политики фактически каждую неделю, каждый день обещает разработать новый механизм выплат, начислений, проверок, идентификаций пенсионеров из Донбасса», — заявила она.

Толкач также сообщила, что департаменты социальной защиты населения на местах уже не получают информацию напрямую от Пограничной службы.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, проверка, ОРДЛО, пенсии
 
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