В зоне ООС из-за провокаций противника ВСУ понесли потери

21.03.2019 19:35

С начала текущих суток члены НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По данным штаба противник из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия стрелял в районе населенного пункта Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия — вблизи Авдеевки.

Также, из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелы осуществлялись в районе населенного пункта Хутор Свободный, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Золотое-4, из автоматических станковых гранатометов — возле населенного пункта Южное.

Источник: https://donpress.com