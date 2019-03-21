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В зоне ООС из-за провокаций противника ВСУ понесли потери
С начала текущих суток члены НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
По данным штаба противник из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия стрелял в районе населенного пункта Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия — вблизи Авдеевки.
Также, из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелы осуществлялись в районе населенного пункта Хутор Свободный, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи поселка Золотое-4, из автоматических станковых гранатометов — возле населенного пункта Южное.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, провокация, ВСУ, ООС
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