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«Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков
Местные жители оккупированного Донбасса начали бунтовать против деятельности пророссийских террористов, пытавшихся в пределах населенного пункта установить минометный расчет, чтобы обстреливать позиции ВСУ.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на странице в Twitter блогера под ником Алла Украинка. В том числе, отмечается, что 18 марта террористы намеревались установить минометы на станции Никитовка (оккупированная Горловка), по ул. Кондратенко, 76. Однако местные жители с криками: «Убирайтесь прочь! Верните нам мир, прекратите беспредел, верните нам Украину!» прогнали их.
Спустя день горловчане начали жаловаться на действия террористов «руководителю» оккупационной власти города, но тот сказал, что к «армии не имеет никакого отношения». В целом, в поселке сохраняется очень напряженная обстановка.
Кроме того, в сети заявили, что 20 марта, невзирая на жалобы местного населения в поселке Никитовка в балке возле дома 76, в центре жилого квартала, пытаясь спрятаться за спинами детей, стариков, женщин боевики «ДНР» установили позицию. «В балке работает техника боевиков», — сказано в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, бунт, ДНР, боевики
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