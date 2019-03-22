Главная / Новости / Донецкая область / Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление
Последние новости раздела
- «Опыт войны» за 11 000 гривен: сайт о путешествиях предлагает тур на восток Украины15:30
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО15:08
- На станции «Красная Могила» замечено более 100 товарных вагонов с неизвестным грузом14:48
- Охотник за российскими танками на Донбассе: появилось видео работы нового беспилотника ВСУ Bayraktar TB2. ВИДЕО14:27
- «Халявный сыр»: Ходаковский изменил мнение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО14:12
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» несут серьезные потери в живой силе, но скрывают это13:49
- Экстренное предупреждение Донецку: "Намечается сходняк, всем сидеть по домам, если хотите жить"13:28
- Под Новомихайловкой снайпер «ДНР» убил военного медика ВСУ13:11
- Противник применил запрещенное вооружение: один боец ВСУ погиб, еще один — ранен12:51
- Бюджетники ОРДО жалуются на постоянное принуждение со стороны «властей»12:10
Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление
22.03.2019 19:23
Оккупанты не на шутку испугались новых БПЛА украинской армии и "пошли в наступление" угрозами. Так, в "командовании ДНР" "предостерегли" армию Украины от применения мощных ударных беспилотных комплексов Bayraktar, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Telegram-канал Makarenko.Live.
Паника началась у боевиков "молодой республики" после многочисленных сообщений в СМИ об успешных испытаниях турецкого ударного беспилотника, на которых присутствовал президент Украины Порошенко. Официальный представитель "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин заявил, что если Украина применит против боевиков "Народной милиции" Bayraktar, террористы БПЛА уничтожат его средствами ПВО.
Теги: Донбасс, беспилотник, ДНР, боевики, Басурин
Читайте также:
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками
- Охотник за российскими танками на Донбассе: появилось видео работы нового беспилотника ВСУ Bayraktar TB2. ВИДЕО
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании танков в Горловке
- Боевики «ДНР» не дают возможности наблюдателям СММ ОБСЕ запустить БПЛА
- На Донбассе уничтожена техника террористов РФ: ВСУ показали "супердрон", которого лишились боевики
- Боевики «ДНР» обустраивают объекты для танков и траншеи
- «Опыт войны» за 11 000 гривен: сайт о путешествиях предлагает тур на восток Украины15:30
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО15:08
- На станции «Красная Могила» замечено более 100 товарных вагонов с неизвестным грузом14:48
- Охотник за российскими танками на Донбассе: появилось видео работы нового беспилотника ВСУ Bayraktar TB2. ВИДЕО14:27
- «Халявный сыр»: Ходаковский изменил мнение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО14:12
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» несут серьезные потери в живой силе, но скрывают это13:49
- Экстренное предупреждение Донецку: "Намечается сходняк, всем сидеть по домам, если хотите жить"13:28
- Под Новомихайловкой снайпер «ДНР» убил военного медика ВСУ13:11
- Противник применил запрещенное вооружение: один боец ВСУ погиб, еще один — ранен12:51
- Бюджетники ОРДО жалуются на постоянное принуждение со стороны «властей»12:10
- «Опыт войны» за 11 000 гривен: сайт о путешествиях предлагает тур на восток Украины15:30
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО15:08
- На станции «Красная Могила» замечено более 100 товарных вагонов с неизвестным грузом14:48
- Охотник за российскими танками на Донбассе: появилось видео работы нового беспилотника ВСУ Bayraktar TB2. ВИДЕО14:27
- «Халявный сыр»: Ходаковский изменил мнение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО14:12
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» несут серьезные потери в живой силе, но скрывают это13:49
- Экстренное предупреждение Донецку: "Намечается сходняк, всем сидеть по домам, если хотите жить"13:28
- Под Новомихайловкой снайпер «ДНР» убил военного медика ВСУ13:11
- Противник применил запрещенное вооружение: один боец ВСУ погиб, еще один — ранен12:51
- Нибиру возвращается: через 38 дней начнется бомбардировка свыше, вместо Пасхи будет страшный конец света12:28
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник
- Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР». ВИДЕО
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО