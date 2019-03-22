Боевики «ДНР» роют новые траншеи и выставляют рядом АГСы

22.03.2019 09:46

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области продлевают имеющиеся траншеи рядом с которыми обустраивают позиции с установленными на них АГС. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал продление траншеи протяженностью 8 м (не было на изображениях от 29 ноября 2018 года) и автоматический гранатомет (АГС-17/30 «Пламя», 30 мм) на огневой позиции, а также примерно 5 ящиков для боеприпасов возле н. п. Василевка (20 км к северу от Донецка)».

БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1) в Луганске».