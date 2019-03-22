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«Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны
Сегодня в Горняцком районе неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области прошла «торжественная закладка» сквера «Русская весна», посвященного пятилетию аннексии Крыма.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
На мероприятии присутствовали главарь ОРДО Денис Пушилин, а также депутаты нелегитимной Госдумы РФ Андрей Козенко и Наталья Поклонская. Пушилин, обращаясь к присутствующим, отметил:
«Вспоминая непростой 2014 год, отмечу, что с нами всегда были добровольцы из России и Крыма. Сегодня мы высаживаем вместе деревья. Пять лет — это не много, но в плане числа событий, эмоций и побед — это большой срок. Уверен, что будем двигаться дальше. Крымская весна — это только начало».
В сквере установили мемориальный камень в виде оккупированного полуострова Крым и высадили около 100 крымских сосен. Поклонская, выступая на мероприятии сообщила:
«Перед всеми жителями Донбасса нужно преклонить головы за вашу смелость, веру и правду. Горжусь тем, что я уроженка Луганской области, и тем, что выросла в Крыму. Хочу, чтобы пятилетняя годовщина (воссоединения Крыма с РФ) задала ускоренный темп Донецку и Луганску, чтобы было мирное небо, а вы процветали и не знали горечи и печали».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Макеевка, посадка, сосна, сквер, Пушилин, ОРДО
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