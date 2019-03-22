Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР». ВИДЕО

22.03.2019 08:54

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области пересекающие блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой сталкиваются с множеством трудностей. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Горловский блогер с ником Михаил Светлов разместил на своем канале в YouTubeвидеорепортаж о пересечении жителями временно оккупированных территорий блокпоста боевиков «ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой.

Михаил Светлов показал весь путь от остановке «Шахта «Кочегарка», где собираются желающие доехать до блокпоста. Как сообщает блогер, около 12:00 желающих доехать до блокпоста немного, однако, уже на Никитовском рынке число пассажиров заметно возросло. По словам Светлова, возле самого блокпоста его неприятно удивила огромная очередь, увидев которую, он решил отложить поездку:

«Такой длинной очереди я еще не видел! Более тысячи — однозначно. Старики с трудом переходят по грязи и лужам, переступая колею, которая четко отпечаталась от колес автобусов. Вдоль всей „сетки“ — горы мусора!!! До Артемовска любезно приглашают доехать за 400 гривень. До „нуля“ — за 350 рублей. Прижав рукой деньги во внутреннем кармане куртки, мысленно говорю „ага щассс!“ И с чистой совестью НЕ возвращаюсь в занятую очередь, а следую в сторону Никитовки».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.