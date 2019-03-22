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Подрыв авто ВСУ в районе Авдеевки: есть погибший, врачи Днепра спасают раненых. ВИДЕО
22.03.2019 11:53
В районе Авдеевки произошел подрыв машины военнослужащих Вооруженных сил Украины, в результате которого погиб один защитник, двое были ранены. В четверг, 21 марта, на оккупированном Донбассе машина военнослужащих Вооруженных сил Украины подорвалась на мине, передает "Диалог.UA".
В результате трагедии один солдат погиб и двое получили ранения. "Вражеская пуля вблизи Авдеевки унесла жизнь нашего военного. Еще трое воинов получили ранения вдоль всей линии фронта", - отмечают в сюжете. Защитников, которые подорвались в автомобиле на мине вблизи Авдеевки, привезли в госпиталь Днепра. "Военные имеют многочисленные ожоги тела, головы и конечностей. Один имеет 5% повреждений, другой - 40%", - говорят медики.
Теги: Донбасс, Авдеевка, авто, погибший, ВСУ, подрыв
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