- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны17:59
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО16:58
- Пушилин придумал новую схему хищения денег РФ: в Сети раскрыли, как главарь "ДНР" пользуется выборами в Украине16:41
- Ситуация в пунктах пропуска днем 22 марта15:33
- Полицейские Мариуполя разбили окно в своем модуле15:03
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- ВСУ громят российских боевиков по всему фронту - молниеносные удары украинской армии уничтожают живую силу и бронетехнику 13:20
- В Горловке боевики «ДНР» не смогли обустроить позиции возле домов – траншеи затопило 13:04
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО12:09
Полицейские Мариуполя разбили окно в своем модуле
Мобильный модуль в котором несут службы полицейские под пост-мостом находится неудовлетворительном состоянии - выбито окно, а рядом не замечен ни один правоохранитель.
В пресс-службе Центрального отдела полиции 0629 пояснили, что возникла штатная ситуация. Заклинила в модуле дверь и дежурившим пришлось выбивать окно, чтобы изнутри открыть ее. На данный момент замки поменяли.
По словам полицейских, в Мариуполе модули установлены около стратегически важных объектов, их актуальность не изменилась с 2014 года.
Также полицейские пояснили, что, даже если сотрудника не видно около модуля, это не значит, что объект заброшен. Правохранители находятся рядом и ведут наблюдение за территорией и патрулируют ее. Службу на блок-модулях несут сотрудники местной полиции и приданных сил.
Теги: Донбасс, Мариуполь, окно, полицейский, модуль
- В Мариуполе парень выпал из окна
- Мариуполь охватила эпидемия. Женщины выпадают из окон
- Мариупольские полицейские вернули домой маленьких путешественников, - ФОТО
- В больнице скончалась женщина, которую на пешеходном переходе сбила капрал патрульной полиции из Мариуполя.ВИДЕО
- Пенсионер выпал из окна пансионата
- В Мариуполе с пятого этажа выпали два человека
- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны17:59
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО16:58
- Пушилин придумал новую схему хищения денег РФ: в Сети раскрыли, как главарь "ДНР" пользуется выборами в Украине16:41
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской16:19
- Облегчить жизнь людей: Марчук рассказал о важности открытия КПВВ «Золотое»15:58
- Ситуация в пунктах пропуска днем 22 марта15:33
- Полицейские Мариуполя разбили окно в своем модуле15:03
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Боевики «ЛНР» восстанавливают траншеи и укрепления вдоль дорог13:58
- На оккупированной Луганщине боевики стягивают танки13:35
- В Харькове спецслужбы РФ готовили теракт – погибших могло быть сотни. ВИДЕО18:22
- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны17:59
- Кремль перебросил 20 гиперзвуковых ракет на испытательный полигон: CNBC обнародовало данные разведки США17:42
- Стало известно, сколько бойцов СБУ погибли в войне против России17:20
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО16:58
- Пушилин придумал новую схему хищения денег РФ: в Сети раскрыли, как главарь "ДНР" пользуется выборами в Украине16:41
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской16:19
- Облегчить жизнь людей: Марчук рассказал о важности открытия КПВВ «Золотое»15:58
- Ситуация в пунктах пропуска днем 22 марта15:33
- Полицейские Мариуполя разбили окно в своем модуле15:03
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Медики объяснили, почему опасно пить горячий чай18:47
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО