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Полицейские Мариуполя разбили окно в своем модуле

22.03.2019 15:03
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Полицейские Мариуполя разбили окно в своем модуле

Мобильный модуль в котором несут службы полицейские под пост-мостом находится неудовлетворительном состоянии - выбито окно, а рядом не замечен ни один правоохранитель.
В пресс-службе Центрального отдела полиции 0629 пояснили, что возникла штатная ситуация. Заклинила в модуле дверь и дежурившим пришлось выбивать окно, чтобы изнутри открыть ее. На данный момент замки поменяли.
По словам полицейских, в Мариуполе модули установлены около стратегически важных объектов, их актуальность не изменилась с 2014 года.

Также полицейские пояснили, что, даже если сотрудника не видно около модуля, это не значит, что объект заброшен. Правохранители находятся рядом и ведут наблюдение за территорией и патрулируют ее. Службу на блок-модулях несут сотрудники местной полиции и приданных сил.



Теги: Донбасс, Мариуполь, окно, полицейский, модуль
 
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