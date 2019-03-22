Полицейские Мариуполя разбили окно в своем модуле

22.03.2019 15:03

Мобильный модуль в котором несут службы полицейские под пост-мостом находится неудовлетворительном состоянии - выбито окно, а рядом не замечен ни один правоохранитель.

В пресс-службе Центрального отдела полиции 0629 пояснили, что возникла штатная ситуация. Заклинила в модуле дверь и дежурившим пришлось выбивать окно, чтобы изнутри открыть ее. На данный момент замки поменяли.

По словам полицейских, в Мариуполе модули установлены около стратегически важных объектов, их актуальность не изменилась с 2014 года.

Также полицейские пояснили, что, даже если сотрудника не видно около модуля, это не значит, что объект заброшен. Правохранители находятся рядом и ведут наблюдение за территорией и патрулируют ее. Службу на блок-модулях несут сотрудники местной полиции и приданных сил.