Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз

22.03.2019 14:19

Политический аналитик, бывший народный депутат и глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний считает, что если бы Российская Федерация хотела включить в свой состав самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", она бы уже это сделала.

Властям РФ на самом деле нужен контроль и возможность дестабилизировать Украину, благодаря "Л/ДНР" она может осуществить и то, и другое, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, ситуация в нашей стране похожа на то, что происходит с Абхазией и Южной Осетией на территории Грузии и с Приднестровьем — на территории Молдовы.

"Россия не включает эти территории в свой состав, зато она полностью контролирует там ситуацию и делает невозможным интеграцию Молдовы в Евросоюз или ее объединения с Румынией. Россия заблокировала Молдове эти две возможности", — отметил экс-нардеп.

Доний подчеркнул, что Москва так же действует и в Украине. "Поэтому, если бы она хотела включить оккупированные части Донбасса в свой состав, она бы уже это сделала", — добавил аналитик.