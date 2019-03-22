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В центре Мариуполя полицейские пошли на таран, чтобы задержать преступников
Сегодня днем в центре Мариуполе в районе ГБ №3 произошло ДТП - столкнулись Тойота и ВАЗ- 2107. Как выяснилось, это была спецоперация полиции.
По предварительной информации, в автомобиле ВАЗ ехали подозреваемые в кражах из автомобилей. Полицейские на Тойоте их преследовали. Во дворе поликлиники ГБ №3, чтобы задержать злоумышленников, но не открывать стрельбу и не подвергать опасности прохожих, правоохранители вынуждены были протаранить ВАЗ, соощает 0629.
"Были задержаны два человека, которых подозревают в краже имущества из автомобилей. Они использовали метод беспроводного проникновения в авто. В операции задержания были задействованы спецназ и КОРД, так как было подозрение, что у злоумышленников может быть оружие. На данный момент продолжаются поисковые мероприятия", - сообщили 0629 в пресс-службе полиции Донецкой области
По данным пресс-службы полиции, были задержаны двое мигрантов.
“Иностранцы ранее уже были осуждены за аналогичные преступления, знали особенности работы оперативников, а потому действовали крайне осторожно. Кроме того, они учли опыт прошлых ошибок. Они овладели бесконтактным способом открытия салонов и отключения сигнализации. Таким образом, вся «операция» занимала у дуэта считанные минуты. Задача для полицейских осложнялось тем, что они - жители другого государства, и если местонахождение одного из них было известно, другой, как выяснилось впоследствии, жил в хостеле”, - рассказали в полиции подробности задержания.
Оперативникам удалось задокументировать их преступную деятельность и собрать максимум доказательной базы. Чтобы исключить возможность вооруженного сопротивления и обезопасить мирное население, к задержанию было привлечено спецподразделение КОРД. При попытке блокирования автомобиля подозреваемые нажали на газ. Автомобиль ВАЗ двигался в людей. Чтобы избежать жертв, бойцы пошли «на таран» и остановили машину.
Сейчас продолжаются неотложные оперативные и следственные действия. Во время обыска изъяты мобильные телефоны и сканирующее устройство.
Открыто уголовное производство по ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Количество пострадавших будет установлено в ходе досудебного расследования.
В полиции также отметили, что на территории региона продолжается операция «Мигрант», которая направлена на выявление нелегалов, а также жителей других государств, которые приезжают в Украину для совершения преступлений.
Теги: Донбасс, Мариуполь, задержание, полицейский, спецоперация
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