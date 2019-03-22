В Горловке боевики «ДНР» не смогли обустроить позиции возле домов – траншеи затопило

22.03.2019 13:04

Во временно оккупированной Горловке произошел инцидент, имеющий почти мистический характер. Боевики «ДНР» начали обустраивать позиции перед жилыми домами, но технику начало заливать водой! Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке решили обустроить боевые позиции в Никитовском районе прямо перед жилыми домами. Жители пытались прогнать боевиков сами, но их усилия оказались тщетны. Обратившись к оккупационному «мэру» города, жители получили грубый отказ – «мэр» сказал, что не имеет никакого отношения к «военным».

Боевики же, в ответ на протесты жителей, усилили работы по оборудованию позиций. Но дальше ситуация приобрела почти мистический оборот – позиции и технику начало заливать водой! Боевики вынуждены были убраться.

Впрочем, кроме мистического – событию есть вполне реальное пояснение происшедшему. Позицию боевики хотели устроить в балке, т.е. в низине. Кроме того, неоднократно сообщалось о сильном поднятии уровня грунтовых и шахтных вод.

Печально, что сегодня же ночью боевики попытались выместить свою ярость на мирных жителях – почти всю ночь город содрогался от артиллерийских залпов.

Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:

«#Горловка по сообщениям жителей пос. Никитовка на ул. Кондратенко №76, возле этого дома 18.03.19г. в 10:00 на глазах у мирных жителей, три боевика днр начали устанавливать минометный расчет. На вечернем митинге, боевиков прогнали! Только армия сатаны способна прикрываться детьми!»,

«#Горловка история с установкой минометного расчета в пос. Никитовка по ул. Кондратенко №76, 18.03.19г. не получила конца! 19.03.19 утром жители обратились к меру Приходько, тот ответил, что я к «армии» отношения не имею обращайтесь к командованию! Ситуация на поселке напряженная!»,

«#Горловка 20.03.19 с 12.00 дня несмотря на жалобы местных жителей в пос. Никитовка по ул. Кондратенко, в балке возле дома 76, в центре жилого квартала, прячась за спинами детей, стариков, женщин армия днр производит установку позиций! В балке работает техника боевиков»,

«Знакомый говорит что Никитовка гудит из за новых позиций орков в балке по Кондратенко в районе ещё пока жилых домов, прходько клянут на чем свет стоит, уж кто а тамошние знают чем всё это заканчивается и теперь переживают чтобы орки по домам не пальнули в отместку за бунт»,

«Несознательный какой народец Горловке — а как же «этажнишимальчики онинасзащещеют»? В этом ведь любой в…н уверен. Правда, до той поры, пока у него под окнами орки позицию не оборудуют»,

«Так что, история, что на днях местные выгоняли орков с позиций возле домов действительно была? Против автоматов не побунтуешь, а тут видимо, терпець урвався»,

«Выгоняли и жаловались но кто их выгонет, орки уже окопались и обустроили позиции. Ну итог для мирных предсказуем, для рашки картинка, для прихода новости и опросы в его телеграмм канал. Все как обычно мерзко и подло»,

«#Донецк чем отличается армия боевиков «днр» от армии Украины? В Бахмуте (Артемовск) нет ни одной боевой позиции в городе! А в #Горловка боевики «днр» всегда устанавливают боевые позиции возле, школ, больниц, детских садов, мирных кварталов! Прячась за населением, за стариками!»,

«#Горловка Господь Бог, услышал мольбы о помощи, жителей пос. Никитовка и не дал установить боевые позиции «днр», армии сатаны, в балке возле дома 76 по ул. Кондратенко, при проведении экскаваторных работ в балке, из земли пошла вода и начала топить технику! Слава Иисусу Христу!».

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