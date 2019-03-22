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Архив - Донецкая область

В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО

22.03.2019 16:58
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В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО

Министр Вадим Черныш заявил, что Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не планирует оспаривать решение Окружного суда Киева об отмене перечня товаров, разрешенных к перемещению через КПВВ в ОРДЛО.

По словам министра, этот перечень был принят в рамках закона о борьбе с терроризмом — временный порядок должен был действовать до введения нового, передает donpress.com.

Министр заверил, новый проект провоза товаров через КПВВ сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

«Когда будет принято решение Кабинетов министров, тогда будет новый порядок, а не тот, который связан с законодательством о борьбе с терроризмом. На данный момент действуют нормы перемещения товаров через линию разграничения, которые были установлены раньше», — заявил Вадим Черныш.



Теги: Донбасс, суд, ввоз товаров, товар, Кабмин, КПВВ, ОРДЛО, МинВОТ
 
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